Liberato l'aggressore di Torreira a Istanbul, il calciatore ha chiesto di essere ceduto al club

Il giocatore ex viola potrebbe lasciare la Turchia a breve

Tra i rimpianti più amari della recente storia della Fiorentina, quello legato a Lucas Torreira occupa da sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi viola. La piazza gigliata non ha mai del tutto perdonato alla società il mancato riscatto al termine di quella straordinaria stagione condotta da protagonista, ricordandolo tuttora con grande nostalgia e col rammarico per quello che avrebbe potuto ancora dare a Firenze.

Dopo l'addio alla Serie A, il centrocampista uruguaiano aveva ritrovato centralità e continuità nelle fila del Galatasaray, ma l'esperienza in Turchia sembra essere giunta al capolinea per motivi estranei al rettangolo di gioco.

Torreira ha infatti chiesto ufficialmente al proprio procuratore, Pablo Bentancur, di trovarli al più presto una nuova sistemazione lontano da Istanbul per ragioni di sicurezza personale. La decisione scaturisce da uno spiacevole episodio avvenuto lo scorso maggio, quando il calciatore è stato aggredito all'esterno di un locale da un malvivente. Con la recente scarcerazione dell'aggressore, avvenuta a soli pochi mesi dall'accaduto, il mediano sudamericano non si sente più al sicuro e ha maturato la ferma volontà di cambiare aria.