L'ex ds del Partizan: "A Vlahovic è sempre piaciuto il bianconero. Perché dovrebbe lasciare la Juve?"

Intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com ha parlato l’ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, colui che formalizzò la cessione di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Queste le sue parol...

Intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com ha parlato l’ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, colui che formalizzò la cessione di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Queste le sue parole: “La Juventus non ha visto ancora il vero Vlahovic. Alla Fiorentina ha già dimostrato di poter segnare venti gol, non vedo perché non potrebbe riuscirci nuovamente. Lui si è conquistato a suon di gol l’opportunità di giocare nella Juventus, gli è sempre piaciuto il bianconero e non vedo il perché dovrebbe chiedere la cessione”.

Poi, prosegue difendendo il rendimento del centravanti serbo in maglia bianconera: "La Juventus è uno dei top club europei, c’è grande pressione e le critiche sono molto dure. Le aspettative, anche per quanto è stato pagato, sono davvero altissime, ma ricordiamoci che ha soltanto ventidue anni. E alla sua età, nemmeno CR7 era così continuo”

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