L'ex arbitro Pieri sicuro: "Il tocco di Joao Mario è rigore, sul gol di Bremer giusto che il Var non intervenga"

"L'errore di Joao Mario è di controllo: non ha toccato il pallone con il piede e la sfera gli è schizzata sul braccio, con una postura punibile a tutti gli effetti"

Continua a far discutere il mancato rigore assegnato alla Juventus a Firenze per un tocco di braccio in area da parte del viola Joao Mario. Intervistato da Tuttosport l'ex arbitro Tiziano Pieri commenta così l'episodio:

"Intanto va analizzato nella sua interezza. La prima cosa da sottolineare è la distanza dal secondo elemento da considerare è la velocità del pallone. Era una palla lenta, perchè il colpo di testa con il quale Dragusin ha rinviato la sfera è passato sopra la testa di Kolo Muani, arrivando al portoghese, che aveva già impostato le braccia larghe.

L'errore di Joao Mario è di controllo: non ha toccato il pallone con il piede e la sfera gli è schizzata sul braccio, con una postura punibile a tutti gli effetti. Credo quindi che si tratti proprio di un difetto di coordinamento, ragion per cui il Var avrebbe dovuto richiamare l'arbitro Colombo e far assegnare un calcio di rigore



E sul gol di Bremer...

"Più che con la testa, che lo sfiora, colpisce con la spalla-braccio. Rimane una zona grigia. La patch della Lega ci aiuta forse a determinarne la posizione: rivedendola più volte, dal campo è impossibile per l'arbitro capire. Non si riesce facilmente a determinare la fallosità.

Sappiamo che il tocco di braccio o di mano con il quale si segna una rete è sempre punibile.

Quindi non conta più il concetto di punibilità secondo i parametri dati dall'altezza del braccio, ma il fatto stesso di segnare con una mano. Nel dubbio, secondo me il Var ha fatto bene a non intervenire: il campo deve avere comunque la sua direttrice univoca. In questo caso, dove non c'è certezza e non si tratta di un errore chiaro, il Var non deve intervenire". Lo riporta TMW.

