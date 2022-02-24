L'Europa in 15 giorni: Italiano sta studiando il piano d'attacco per la sua Fiorentina

Prossime quattro gare bivio decisivo per l'Europa

Scacco matto all’Europa, magari davvero in due settimane. Italiano e la Fiorentina sono pronti a tentare l’affondo, consapevoli che le prossime quattro partite, tra campionato e coppa Italia possono diventare un bivio decisivo. L’assalto all’Europa passa anche da qui: la Fiorentina sta studiando con attenzione tutto, perché le prossime due settimane possano trasformarsi nel passpartout definitivo per sognare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NARDELLA ANNUNCIA: “IL 7 MARZO PRESENTEREMO IL PROGETTO VINCITORE DEL NUOVO STADIO FRANCHI”

https://www.labaroviola.com/nardella-annuncia-il-7-marzo-presenteremo-il-progetto-vincitore-del-nuovo-stadio-franchi/166709/