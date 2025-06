L’Equipe scrive: “La Fiorentina è interessata ad Ostigard in uscita dal Rennes, c’è anche il Pisa”

Secondo il noto portale Francese l’Equipe la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Leo Ostigard, difensore centrale norvegese in uscita dal Rennes. Infatti secondo il giornale Francese il nuovo direttore sportivo del Rennes Dèsirè si starebbe muovendo per trovare una nuova sistemazione ad Ostigard che è arrivato in Francia la scorsa estate per 7 milioni dal Napoli. Ostigard ha poi concluso l’anno con la maglia dell’Hoffenheim che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto. La squadra tedesca però non sembra pronta ad avvalersi del riscatto e dunque Ostigard tornerà al Rennes che è pronta a cederlo visto il salario troppo alto, tra le squadre interessate secondo l’Equipe ci soni Fiorentina e Pisa