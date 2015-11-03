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Notizie Ostigard Fiorentina

Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla

11 novembre 2025 19:26

L'Equipe scrive: "La Fiorentina è interessata ad Ostigard in uscita dal Rennes, c'è anche il Pisa"

16 giugno 2025 11:48

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