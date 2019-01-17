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L'Empoli vuole Vlahovic in prestito per 18 mesi, la Fiorentina non è convinta perché...

Le maggiori attenzioni dei dirigenti viola restano però ancora puntate su Empoli, sia perché l’eventuale cessione in prestito agli azzurri di Vlahovic è tutta da definire (il club di Corsi vorrebbe un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 11:12
L'Empoli vuole Vlahovic in prestito per 18 mesi, la Fiorentina non è convinta perché... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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Le maggiori attenzioni dei dirigenti viola restano però ancora puntate su Empoli, sia perché l’eventuale cessione in prestito agli azzurri di Vlahovic è tutta da definire (il club di Corsi vorrebbe un accordo da 18 mesi mentre la Fiorentina non è certa di un impiego costante del serbo), sia perché il nome del difensore danese Rasmussen, classe 1997, continua a essere segnato sul taccuino viola insieme al terzino Di Lorenzo.

Corriere fiorentino

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