L'Empoli vuole Vlahovic in prestito per 18 mesi, la Fiorentina non è convinta perché...

Le maggiori attenzioni dei dirigenti viola restano però ancora puntate su Empoli, sia perché l’eventuale cessione in prestito agli azzurri di Vlahovic è tutta da definire (il club di Corsi vorrebbe un...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2019 11:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic

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