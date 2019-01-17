L'Empoli vuole Vlahovic in prestito per 18 mesi, la Fiorentina non è convinta perché...
Le maggiori attenzioni dei dirigenti viola restano però ancora puntate su Empoli, sia perché l’eventuale cessione in prestito agli azzurri di Vlahovic è tutta da definire (il club di Corsi vorrebbe un...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 11:12
Le maggiori attenzioni dei dirigenti viola restano però ancora puntate su Empoli, sia perché l’eventuale cessione in prestito agli azzurri di Vlahovic è tutta da definire (il club di Corsi vorrebbe un accordo da 18 mesi mentre la Fiorentina non è certa di un impiego costante del serbo), sia perché il nome del difensore danese Rasmussen, classe 1997, continua a essere segnato sul taccuino viola insieme al terzino Di Lorenzo.
Corriere fiorentino