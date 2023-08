L’Empoli di Baldanzi stecca ancora, seconda sconfitta consecutiva. Il Monza gli fa la festa con Colpani

Il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato piegando un Empoli che gioca praticamente solo la ripresa grazie a una doppietta del fantasista Colpani e alle parate nel finale di Di Gregorio. Unica nota negativa per i brianzoli l’infortunio alla caviglia per D’Ambrosio nel recupero. In casa toscana invece Zanetti avrà molto da lavorare su una squadra che si sveglia troppo tardi.

Gara vivace all’U-Power con le due squadre che fin dai primi minuti cercano di sbloccare l’incontro giovando in velocità e profondità: le occasioni migliori sono di Ciurria e Caprari, che però non preoccupano troppo Perisan coi loro tiri centrali, da una parte e Cancellieri, che non inquadra la porta, dall’altra. L’occasione migliora arriva poco prima del 20° con Gagliardini che si libera al tiro dai trenta metri e d’esterno calcia di potenza colpendo l’incrocio dei pali con Perisan battuto.

È il Monza ad andare più vicino al gol con Luperto che si immola su un tiro a botta sicura di Colpani, sugli sviluppi dell’angolo tocca a Mota di testa far correre un brivido ai tifosi empolesi, ma il risultato resta fisso sullo 0-0. Dopo Luperto tocca poi a Ismajli murare Mota che calcia da pochi passi evitando il peggio. Nulla può invece l’Empoli allo scadere quando Colpani si libera bene al tiro dal limite destro dell’area e calcia sotto l’incrocio dei pali il pallone che vale un meritato 1-0.

Nella ripresa l’Empoli entra con un altro spirito e subito mette in difficoltà Di Gregorio che non è perfetto nel tiro di Caputo, ma si riscatta praticamente subito su una botta dalla distanza di Marin toccando il pallone quel che basta per mandarlo sulla traversa. Il Monza però al primo affondo passa ancora e sempre con Colpani che questa volta trova il tempo giusto per inserirsi sul cross di Ciurria e di testa battere ancora Perisan. Il gol spegne la veemenza dei toscani e galvanizza i padroni di casa che con Caprari e Mota vanno vicini al tris.

L’Empoli prova il tutto per tutto con Zanetti che manda in campo tutte le punte a disposizione per tentare di riaprire la gara, ma è sempre il Monza ad avere il pallino del gioco e arrivare al tiro con apparente facilità. È sempre Haas l’uomo più pericoloso dei toscani: lo svizzero infatti si incunea in area e batte in diagonale trovando però ancora Di Gregorio attento a dirgli no. Nel finale i ritmi calano, ma non le occasioni da rete coi padroni di casa che vanno alla ricerca del tris rischiando poco o nulla fino al 90° quando Piccoli approfitta dell’unico errore di Pablo Mari, ma conclude a lato a tu per tu con Di Gregorio che poi si fa trovare ancora pronto su una conclusione di Cambiaghi nel recupero. Lo scrive TMW

