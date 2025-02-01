Legrottaglie: "Comuzzo da trattenere se si vuole restare a certi livelli. Fagioli? Firenze tappa ideale"

Alla Fiorentina ci starebbe benissimo. Ha bisogno di acquisire fiducia

L'ex calciatore e dirigente sportivo Nicola Legrottaglie è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlato del lavoro svolto da Raffaele Palladino e del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole in merito:

"Che Palladino avesse delle qualità lo ha già dimostrato e non sarà io a ribadirlo. Ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Lui in una situazione abbastanza "strana", è stato un po' criticato per i risultati non buoni, ma ha dimostrato di sapere gestire queste situazioni quando è stato fortemente criticato. Oggi dimostra di esser, prima di un grande allenatore, un uomo di grandi principi e valori. Gli auguro di fare bene alla Fiorentina e di esser poi lanciato nel calcio che conta.

Comuzzo? A volte il difensore può mettersi in mostra anche in base alle caratteristiche che ha. Comuzzo è stato richiesto anche da società importanti perché in lui è stato visto il futuro della Nazionale. Se una società come la Fiorentina vuole restare a certi livelli e non ha problematiche a livello economico, può trattenerlo. Chi vive in funzione del bilancio, allora è difficile resistere a richieste del genere. Nel caso del ruolo, su chi sacrificare, io sacrificherei un difensore, perché se ho una grande offerta lo posso vendere e costruirne un altro o trovare uno in giro. Se fosse stato un attaccante, il discorso sarebbe stato ben diverso.

Fagioli? Può ricoprire diversi ruoli nella metà campo, sia nella costruzione che nella fase realizzativa. Ha le qualità per farlo. Secondo me dovrebbe migliorare la dinamicità dei movimenti e non deve giocare sempre da fermo. È uno da 3-4 gol a campionato. Alla Fiorentina ci starebbe benissimo, per caratteristiche, per qualità e per quello che potrebbe chiedergli Palladino. Può giocare in mezzo o sotto la punta, in un centrocampo a 3 facendo la mezz'ala. Ha bisogno di acquisire fiducia. Bisogna fare un lavoro mentale su di lui, e in una piazza come Firenze penso sia la tappa migliore per lui".

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