Leggo: Federico Chiesa sempre nel mirino dell'Inter, a gennaio nuovo assalto
Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 12:04
Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi estivi, non è da escludere un ritorno di fiamma in inverno. Più facile arrivare al sardo, che però ieri ha chiuso le porte a un addio al Cagliari in stagione.
Fonte: Leggo