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Leggo: Federico Chiesa sempre nel mirino dell'Inter, a gennaio nuovo assalto

Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 12:04
Leggo: Federico Chiesa sempre nel mirino dell'Inter, a gennaio nuovo assalto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi estivi, non è da escludere un ritorno di fiamma in inverno. Più facile arrivare al sardo, che però ieri ha chiuso le porte a un addio al Cagliari in stagione.

Fonte: Leggo

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