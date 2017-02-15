Leggo: colloquio tra Roma e Fiorentina per El Shaarawy

Le prestazioni di El Shaarawy non stanno convincendo Spalletti ed il suo futuro potrebbe tingersi di viola...

Secondo quanto riportato da Leggo pare che la Fiorentina, con Josip Ilicic possibile partente già a giugno, si stia muovendo per rinforzare il reparto offensivo, dopo l'arrivo di Saponara. Infatti pare che nel mirino della dirigenza viola sia finito l'esterno offensivo della Roma Stephan El Shaarawy.

I contatti fra la società gigliata e la Roma per l'italoegiziano classe '92 sarebbero già avviati poichè, come si apprende proprio dal quotidiano, ci sarebbe già stato un colloquio fra le parti per definire un ipotetico scambio nella prossima sessione di mercato.

El Shaarawy, complice anche un rendimento piuttosto al di sotto delle aspettative, potrebbe non rientrare nei piani futuri di Luciano Spalletti ed ecco che quindi il suo futuro potrebbe tingersi di viola. Oltre alla Fiorentina pare che sulle sue tracce si siano messe anche il Watford di Mazzarri ed il Las Palmas.