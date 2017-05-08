LEGA, Napoli-Fiorentina cambia data e ora. Ecco quando giocheranno...
La LEGA annuncia tramite il proprio profilo il cambio di data e ora di alcune partite. Ecco quando giocheranno Napoli-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 16:59
Tramite il proprio sito ufficiale, la LEGA fa sapere dello spostamento d'orario e di data di alcune giornate della trentasettesima giornata. Una di queste, è Fiorentina-Napoli.
Sabato 20 maggio 2017 ore 18.00 CHIEVOVERONA – ROMA
Sabato 20 maggio 2017 ore 20.45 NAPOLI – FIORENTINA
Domenica 21 maggio 2017 ore 20.45 LAZIO – INTER
Lunedì 22 maggio 2017 ore 20.45 PESCARA – PALERMO