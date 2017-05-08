Labaro Viola

LEGA, Napoli-Fiorentina cambia data e ora. Ecco quando giocheranno...

La LEGA annuncia tramite il proprio profilo il cambio di data e ora di alcune partite. Ecco quando giocheranno Napoli-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 16:59
LEGA, Napoli-Fiorentina cambia data e ora. Ecco quando giocheranno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Napoli
Condividi

Tramite il proprio sito ufficiale, la LEGA fa sapere dello spostamento d'orario e di data di alcune giornate della trentasettesima giornata. Una di queste, è Fiorentina-Napoli.

Sabato 20 maggio 2017 ore 18.00 CHIEVOVERONA – ROMA
Sabato 20 maggio 2017 ore 20.45 NAPOLI – FIORENTINA
Domenica 21 maggio 2017 ore 20.45 LAZIO – INTER
Lunedì 22 maggio 2017 ore 20.45 PESCARA – PALERMO

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok