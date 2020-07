Lecce-Fiorentina uno spareggio salvezza? No, ma i viola si giocano un jolly

Definirlo spareggio salvezza, scrive il Corriere Fiorentino, sarebbe perfino troppo ma la Fiorentina a Lecce si gioca un jolly. L’obiettivo è chiaro: vincere contro la terzultima, avvicinarsi a quota quaranta punti e mettere finalmente un punto ad una stagione fatta da troppi alti e bassi.

Le speranze e le ambiziosi sono tutte per il futuro ma, per programmarlo con certezza, servire chiudere i conti in classifica e scacciare il fantasma dal rischio retrocessione.

Il primo ad essere in dubbio per questa sfida è Gaetano Castrovilli, partito per il Salento con una vistosta fasciatura al polpaccio sinistro, zoppicando leggermente. Non è al top nemmeno Ghezzal che Iachini preferisce sfruttare in mezzo al campo.