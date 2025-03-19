Leader carismatico e trascinatore, Robin Gosens eletto giocatore del mese di Febbraio

L'esterno tedesco si sta confermando pedina fondamentale in campo e nello spogliatoio. I tifosi lo hanno eletto miglior giocatore di Febbraio

Robin Gosens è stato eletto miglior giocatore del mese di febbraio dai tifosi su InViola, conquistando il primo posto nella classifica mensile con il maggior numero di voti. Il terzino della Fiorentina, già 5 gol e 7 assist in stagione, ha mostrato un'incredibile crescita, lasciando il segno in ogni partita con prestazioni eccellenti sia in difesa che in attacco. La sua energia instancabile, il suo lavoro incessante e la capacità di creare occasioni per la squadra non sono passati inosservati, e i tifosi viola lo hanno premiato con questo meritato riconoscimento.