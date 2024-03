Le ultime dal Viola park verso il Maccabi Haifa: certezza Beltrán in attacco, turnover a centrocampo

Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina, domani sera, farà un turnover ragionato perché cambiare troppo potrebbe essere deleterio, visto che comunque la Conference è un obbiettivo fondamentale per la stagione e quindi nessun avversario va sottovalutato. Allora in porta ovviamente Terracciano, al centro rientra Quarta, ma dovrebbe andare in panchina perché negli ultimi giorni non si è allenato quindi spazio alla coppia Ranieri-Milenkovic, mentre sulle fasce spazio a Faraoni che fa rifiatare Kayodé e il rientrante Parisi al posto di Biraghi. A centrocampo ecco Maxime Lopez come regista con Mandragora al suo fianco, Arthur va in panchina perché la caviglia gonfia dopo Torino preoccupa Italiano. Sulla trequarti dovrebbe agire il confermatissimo Beltrán dietro a Nzola, ma c’è anche l’opzione di Barak alle spalle del bomber argentino, in panchina Belotti che, da quando è arrivato, le ha giocate tutte. Concludono gli undici titolari Nico ed Ikoné sugli esterni.