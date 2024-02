Le rose più costose degli ottavi di Conference League: Fiorentina al 2° posto con 246,90 milioni

Dopo i sorteggi degli ottavi di Conference League, una delle rose più costose della competizione è stata eliminata negli spareggi: si tratta dell’Eintracht Francoforte, eliminato da una squadra in forma come l’Union Saint-Gilloise, che sta dominando il campionato belga. Il valore delle due rose a confronto? Ebbene sì, la differenza è apparentemente abissale, poiché quella dell’Eintracht Franconforte si aggira intorno ai 188,50 milioni di euro, contro i 66,55 milioni della squadra belga. Ed il Betis, fuori dai giochi nelle due gare con la Dinamo Zagabria? La rosa spagnola si valuta intorno ai 202,10 milioni di euro, quella croata, invece, 70,85 milioni. Anche qui la differenza sembra abissale, andando a considerare l’aspetto prettamente economico.

La Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa nella prossima fase del torneo e, anche qui, la differenza fra le due rose è netta: la rosa dei viola ha una valutazione di circa 246,90 milioni, mentre quella della squadra israeliana soltanto 26,01 milioni. La Fiorentina sborsò circa 27 milioni di euro soltanto per il cartellino di Nico Gonzalez, arrivato dallo Stoccarda nell’agosto del 2021.

E allora qual è la top 10 delle rose più costose delle squadre qualificate agli ottavi di Conference League? Vediamolo subito: al primo posto, dominante, c’è l’Aston Villa, la cui valutazione si aggira intorno ai 630,70 milioni di euro; al secondo c’è, appunto, la Fiorentina, con i sopracitati 246,90 milioni; il terzo posto se lo aggiudica il Lille, con ben 226,60 milioni di euro; quarta posizione per l’Ajax, con 203,75 milioni; in quinta posizione c’è il Fenerbahce, il cui valore ammonta a 200,55 milioni. Nella parte bassa di questa speciale classifica: il sesto posto spetta al Club Brugge, con un valore di 125,40 milioni; al settimo posto c’è l’Olympiakos, con 116,80 milioni; in chiusura, ci sono PAOK, con 71,10 milioni, Dinamo Zagabria, con 70,85 milioni, Sturm Graz con 51 milioni di euro.

