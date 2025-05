La Fiorentina vince per 2-3 in trasferta contro l’Udinese, decisivo il gol di Moise Kean che vale il 6° posto e l’accesso alla prossima Conference League. Al termine della partita Il Presidente Commisso ha così commentato al telefono con il tecnico Palladino:

“Congratulazioni abbiamo lottato fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Complimenti per il sesto posto al Mister, alla squadra e a tutto lo staff. Per la quarta stagione consecutiva saremo in Europa”