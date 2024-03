“Le difficoltà della Fiorentina nel mese di gennaio non sono state create da Italiano, defezioni grosse”

Stefano Cappellini, giornalista de La Repubblica, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia di Torino-Fiorentina, queste le sue parole:

“La partita contro la Lazio è stata una delle più belle di Italiano alla guida della Fiorentina. Ci sono state critiche ma è normale nel calcio, un anno fa di questi tempi le pagine dei giornali volevano l’esonero di Inzaghi all’Inter. Vero che ci sono state delle partite meno belle ma è anche vero che le difficoltà che ha avuto la Fiorentina nel mese di gennaio non sono state create da Italiano, ci sono state delle grosse defezioni e assenze pesante. Il periodo negativo è conciso con questi problemi. Amrabat non è stato sostituito, quando Arthur non c’è la squadra va in emergenza, quindi l’abbassamento di Bonaventura è una possibilità ed io non lo toglierei mai dal campo nonostante per un mese è stato irriconoscibile ma è un giocatore incredibile, quando lui è in campo può sempre succedere qualcosa. La partita contro la Lazio dimostra che Italiano non è un talebano, è uno che cerca di trovare soluzioni”

