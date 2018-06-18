Le date della nuova stagione. Prima giornata il 19 agosto, si chiude il 26 maggio. La coppa Italia...

Tre turni infrasettimanali, tra cui l'inedito "boxing day" in stile Premier League del 26 dicembre. Poi quattro soste per le squadre nazionali e due domeniche di stop per la pausa invernale, quelle de...

Tre turni infrasettimanali, tra cui l'inedito "boxing day" in stile Premier League del 26 dicembre. Poi quattro soste per le squadre nazionali e due domeniche di stop per la pausa invernale, quelle del 6 e 13 gennaio (ma in questo giorno si giocherà in Coppa Italia). La Lega ha ufficializzato le date del calendario di Serie A 2018-19: prima giornata domenica 19 agosto, chiusura il 26 maggio.

Questi i tre turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: 26 settembre, 12 dicembre, 3 aprile 2019. Le soste per le nazionali: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 24 marzo.

COPPA ITALIA E SUPERCOPPA — Ufficiali anche le date della prossima Coppa Italia: primo turno eliminatorio il 29 luglio; tra il 13 gennaio e il 27 febbraio ottavi di finale e le semifinali di andata e ritorno. Finale il 25 aprile 2019. Non è stato ancora annunciato il giorno della Supercoppa Italiana: si giocherà a gennaio in Arabia Saudita, ma la data è da confermare.

Il calendario della Coppa Italia:

primo turno eliminatorio: domenica 29 luglio;

secondo turno eliminatorio: domenica 5 agosto;

terzo turno eliminatorio: domenica 12 agosto;

quarto turno: mercoledì 5 dicembre;

ottavi di finale: domenica 13 gennaio;

quarti di finale: mercoledì 30 gennaio;

semifinali (andata): mercoledì 6 febbraio;

semifinali (ritorno): mercoledì 27 febbraio;

finale: mercoledì 25 aprile.

Gazzetta.it