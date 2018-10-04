Lazio, in Europa League giocherà la squadra titolare. Badelj..
La partita contro l’Eintracht è troppo importante, Simone Inzaghi pensa a schierare la miglior Lazio. L’idea di turnover potrebbe essere abbandonata. Dopo il derby
La partita contro l’Eintracht è troppo importante, Simone Inzaghi pensa a schierare la miglior Lazio. L’idea di turnover potrebbe essere abbandonata. Dopo il derby, il mister biancoceleste ha l'idea di schierare ancora alcuni big. I dubbi partono dalla difesa: Luiz Felipe pronto a giocare al posto di Bastos. A centrocampo Lucas Leiva dal primo minuto, con Badelj riserva. Stesso discorso per Parolo, titolare ai danni di Murgia. Davanti tutto confermato con la coppia Correa-Caicedo. Luis Alberto, che rientrerà tra i convocati, siederà con il resto dei compagni in panchina. Poche ore dal fischio d’inizio, quella in campo potrebbe essere la miglior Lazio.
A scriverlo è lalaziosiamonoi.it