Lazio-Fiorentina finisce 2-1. Vlahovic riapre la partita, ma non basta. Sconfitta per i gigliati

Al 6′ Lazio subito in vantaggio all’Olimpico di Roma. Acerbi crossa, salta Lazzari che la mette al centro, Caicedo va in gol. Al 21′ cross di Acerbi per Milinkovic-Savic, la prende Igor che mette in angolo. Al 25′ Immobile segna ma è fuorigioco. Al 27′ primo squillo viola, Vlahovic punta secco ma Strakosha la mette in angolo. Al 37′ la Fiorentina perde Ribery per infortunio. Al 40′ Vlahovic reclama un rigore, ma per Abisso non c’è nulla. Al 75′ la Lazio ha trovato il raddoppio con il gol di Immobile, ancora un gol preso su palla inattiva per i gigliati. All’88’ occasione viola con Vlahovic. Al 96′ Callejon tira ma il portiere biancoceleste salva ancora. Finisce 2-1 per la Lazio a Roma.

LEGGI ANCHE, PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMBRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO