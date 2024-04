Lazio e Fiorentina si contendono il portiere portoghese Rui Silva del Betis che ha stregato Morata

Come riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa per un nuovo portiere titolare insieme alla Lazio. Infatti, le due squadre sarebbero sulle tracce di Rui Silva, portiere del Betis da tre stagioni e che si sta imponendo come uno dei più affidabili nel ruolo nel campionato spagnolo. In particolare, in occasione della sfida contro l’Atletico Madrid ha stregato Morata dal dischetto e ha effettuato il record stagionale di parate. Il suo cartellino è valutato sugli 8 milioni ed ha un contratto fino al 2026 con la squadra andalusa dove è approdato nel 2021.