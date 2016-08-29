Lazaar era della Fiorentina. L'agente: "Ha preferito la Championship"

Ospite negli studi di Sportitalia l'agente di Achraf Lazaar, Andrea Cattoli, racconta così un retroscena riguardo al suo assistito, che coinvolge direttamente la Fiorentina. "La Fiorentina aveva raggi...

Ospite negli studi di Sportitalia l'agente di Achraf Lazaar, Andrea Cattoli, racconta così un retroscena riguardo al suo assistito, che coinvolge direttamente la Fiorentina. "La Fiorentina aveva raggiunto l'accordo con il Palermo per Lazaar. Io poi sono volato in Inghilterra perché c'era un interessamento del Newcastle di Rafa Benitez. Lui ha parlato con il tecnico e si è convinto ad andare in Inghilterra". Certo, per quanto i Magpies restino un club storico e Benitez un allenatore che ha vinto la Champions, resta il fatto che il calciatore ha preferito la Championship inglese alla serie A con la maglia della Viola. Lazaar, che in rosanero ha giocato come terzino e centrocampista di sinistra, ha firmato due giorni fa un quinquennale: al Palermo 3,5 milioni di euro.