L'autunno d'oro di Federico Chiesa. È show anche in nazionale. Adesso la Fiorentina ha l'obbligo del rinnovo di contratto

Un rinnovo che deve arrivare il prima possibile per il talento classe 97. Un contratto da oltre un milione l'anno. Il momento...

L’autunno d’oro di Chiesa. Il migliore anche con l’Under 21 nella sfida all’Ungheria vinta 6-2 dagli azzurrini. Chiesa ha messo in mostra tutto il suo repertorio fatto di accelerazioni improvvise, dribbling, assist e tiri imprendibili: nonostante non fosse al meglio ha spaccato la partita sin dalle prime battute, propiziando il gol del vantaggio, procurandosi un rigore e realizzando una doppietta. Una crescita che moltiplica gli interesse e per questo il club viola è obbligato a mettere il riparto il proprio gioiello con un adeguamento dell’ingaggio oltre il milione di euro all'anno. Così scrive il Corriere fiorentino.