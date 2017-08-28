Laurini: "È successo tutto molto velocemente, non me l'aspettavo. La Fiorentina ha un grande pubblico"

È un salto molto importante per la mia carriera. Forza Viola!

Vincent Laurini, da poche ore un nuovo calciatore della Fiorentina, ha speso le sue prime parole da tesserato viola: "C'è solo un quarto d'ora da Empoli perciò per me cambia poco - sorride - ma è un salto importante per la mia carriera. E' successo tutto molto velocemente, non lo sapevo neanche io".

Prosegue sui connazionali Veretout ed Eysseric: "Eysseric e Veretout? Non ho ancora incontrato nessuno, sono contento ci siano altri francesi, li inconterò mercoledì al rientro".

E conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "Contro la Fiorentina ho giocato tre volte e posso dire che ha un grandissimo pubblico che spinge tantissimo la squadra e può dare qualcosa in più. Forza viola".