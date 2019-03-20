Laudisa su Chiesa: "La Fiorentina lo vorrebbe tenere. Percentuali? Resta al 20%. Il cartellino spaventa.."
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, Carlo Laudisa, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana. In merito alla possibile cessione di Federico Chiesa in estate, ha detto: “L...
Il giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, Carlo Laudisa, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana. In merito alla possibile cessione di Federico Chiesa in estate, ha detto: “La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ma poi si sa come vanno queste cose… Oggi è prematuro per parlare di trattative con la Juventus, ma è abbastanza chiaro il feeling con il club bianconero che vuole anticipare la folta concorrenza che arriverà sul calciatore viola. L’ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino di Federico, si scatenerà un'asta che lo farà lievitare a dismisura. Esagerato il 20% di possibilità che resti a Firenze? No, non è esagerato, penso ci possa stare".
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