L’Atalanta non perdeva in trasferta dal 30 Agosto, è la miglior squadra per rendimento esterno

La Fiorentina quest’oggi ha vinto 1-0 contro l’Atalanta offrendo una grande prestazione e soprattutto rilanciandosi ancora una volta nella corsa alla per un posto in Europa.Quella di oggi non è una gr...

La Fiorentina quest’oggi ha vinto 1-0 contro l’Atalanta offrendo una grande prestazione e soprattutto rilanciandosi ancora una volta nella corsa alla per un posto in Europa.

Quella di oggi non è una grande vittoria solo perché arrivata contro una grande squadra, anche perché la Fiorentina quest’anno al Franchi ci ha abituato a vincere contro le big. Ma è anche una grande vittoria perché l’Atalanta era e rimane la miglior squadra per rendimento in trasferta di questo campionato, perché è la squadra che ha raccolto più punti lontana da casa, ha ottenuto più vittorie, ed ha la miglior difesa e il miglior attacco in trasferta di tutta la serie A.

Inoltre l’atalanta aveva perso solo due volte quest’anno in trasferta ed entrambe ad Agosto, una contra il toro con un rigore sbagliato dalla Dea al 96esimo e l’altra contro l’Inter di Inzaghi.