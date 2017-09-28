Contro l'Atalanta l'ennesima conferma, Badelj è fondamentale per la Fiorentina

Contro il Chievo Verona domenica tornerà al suo posto al centro del gioco viola. Contro l'Atalanta la sua assenza è pesata tantissimo

Bisogna andare dritti al cuore della Fiorentina per capire l’importanza del centrocampista croato nell’economia del gioco viola.

Domenica pomeriggio, contro il Chievo, Badelj si riprenderà la sua maglia da titolare e andrà a ridisegnare le geometrie del gioco della Fiorentina dopo lo stop forzato contro l’Atalanta. Già questo è sufficiente per far dormire sonni più tranquilli a Pioli e al resto della squadra, visto che i sostituti non si sono dimostrati all’altezza nonostante l’impegno.

La personalità di Badelj, insieme alla sua esperienza, rappresentano in modo naturale i simboli di una Fiorentina altrimenti troppo giovane e ancora poco assemblata dopo la grande rivoluzione del mercato estivo. contratto: l’accordo in scadenza tra la Fiorentina e l’ex Amburgo dovrà essere argomento di discussione in casa viola in tempi brevi. Di sicuro arriverà presto una proposta di rinnovo, magari nelle stesse ore in cui la Fiorentina punterà a blindare l’altro “vecchietto”, capitan Astori.

La Nazione