L’Atalanta cala il poker al Ferraris, Genoa KO per 1-4: la Dea resta al 4° posto a +5 dalla Viola

Terza vittoria di fila per i bergamaschi, che vincono in trasferta per 1-4 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il gol di Charles De Ketelaere apre le marcature al Ferraris con un tiro dal limite, decidendo di fatto il risultato del primo tempo. Il duplice fischio lascia spazio ad un secondo tempo ben più scoppiettante e che riserva ben 4 gol: arriva la rete di Ruslan Malinovskiy, che al 51′ lascia partire un missile verso la porta di Carnesecchi, decretando il provvisorio pareggio; segue la raffica dell’Atalanta, con la rete di Taun Koopmeiners al 55′ ed il gol annullato a Scalvini per fuorigioco dal Var. Altre due reti arrivano nei minuti di recupero, con Zappacosta al 90+10 e un oramai recuperato e performante El Bilal Touré, al 90+13. La Dea tiene a distanza la Fiorentina, portandosi a 42 punti e mantenendo la 4° posizione in classifica. I viola attendono il risultato della big match di questa sera fra Milan e Napoli, con i partenopei che attualmente occupano la nona posizione.

