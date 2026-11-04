Lasciare fuori questo Gonçalves è veramente difficile! Due soluzioni per lanciarlo titolare in Fiorentina-Juve

Il suo ingresso in campo in Sassuolo-Fiorentina ha immediatamente cambiato passo alla manovra offensiva gigliata

PROTAGONISTA. Ci sono ingressi sul terreno di gioco che cambiano il volto di una partita. Quello di Pedro Gonçalves contro il Sassuolo è stato uno di questi. Il calciatore portoghese ha impiegato pochissimi minuti per lasciare la sua impronta, dimostrando ancora una volta quanto possa essere fondamentale per la Fiorentina.

“Io allo spogliatoio ho detto che Pedro Gonçalves è un esempio di professionalità”, queste le parole di Paolo Vanoli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo. Il tecnico varesino ha voluto riconoscere pubblicamente l’atteggiamento e la dedizione del giocatore portoghese che ha una missione ben precisa: ritagliarsi spazio in questa squadra.

ASSIST + GIOCATA ILLUMINANTE. Pedro Gonçalves, con il suo ingresso in campo al minuto 77, quando il risultato era sul 2-2 tra Sassuolo e Fiorentina, ha immediatamente cambiato passo alla manovra offensiva gigliata. Al primo pallone toccato ha confezionato l’assist per il 3-2 firmato Mastantuono, poi, con una illuminante giocata, ha contribuito in maniera significativa anche all’azione in cui Valdepenas ha segnato il 4-2, mettendo di fatto in ghiaccio la gara.

Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com Pedro Goncalves

TITOLARE O ARMA A GARA IN CORSO. La Fiorentina domenica 8 novembre, alle ore 20:45, affronterà la Juventus, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Vanoli quindi dovrà decidere se premiarlo mettendolo titolare oppure se confermarlo come arma a gara in corso, quando gli avversari sul finale accusano maggiore stanchezza.

TREQUARTISTA O MEZZALA. Quel che è certo è che le soluzioni tattiche non mancano. Con Pedro la Fiorentina potrebbe optare per un cambio di modulo, quindi adottando un 4-2-3-1: il portoghese agirebbe come trequartista centrale alle spalle di Pellegrino, con Mastantuono sulla destra e Njie a sinistra. In questo caso, in fase di non possesso, la squadra viola rischierebbe un po’ di più, non potendo più contare su una mediana a tre, anche se ad oggi, non ha dato molte garanzie.

Resta viva però anche un’altra possibilità, in conferenza stampa l’allenatore gigliato ha sottolineato la duttilità dell’ex Sporting Lisbona, evidenziando come possa ricoprire anche il ruolo di mezzala. Questa caratteristica inevitabilmente apre le porte alla conferma del 4-3-3, con Pedro inserito nella mediana, chiamato ad inserimenti di livello.

I NUMERI IN SASSUOLO-FIORENTINA. In 15 minuti Pedro Gonçalves ha messo a referto 1 assist, ha creato 1 grande occasione da gol, 1 cross, 4 passaggi precisi su 5, 4 passaggi su 5 nella metà campo avversaria e 9 tocchi di palla.

Gonçalves ha lanciato un segnale forte e chiaro al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, la decisione ora è tutta nelle mani di Vanoli.