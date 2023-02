L’appello dalla Serbia: “È ora che Jovic chiuda la bocca a chi lo vuole lontano da Firenze”

L’avventura di Luka Jovic a Firenze sta vivendo di alti e bassi. Il centravanti serbo sta brillando in Conference League, dove è il capocannoniere con 6 reti in 7 presenze, ma in campionato la sua media realizzativa è molto più bassa con solo 3 reti in 21 presenze. Un alternarsi di prestazioni che sta facendo discutere molto Firenze. E dalla Serbia arriva un messaggio per Jovic: “È ora che Luka Jović chiuda la bocca a tutti quelli che lo stanno costringendo a lasciare Firenze“. Così titola il sito della televisione serba Nova Sport a proposito dell’avventura in maglia Fiorentina dell’attaccante. “In silenzio sotto il peso di grandi aspettative, è diventato il capocannoniere della Conference perché da quest’estate ha segnato due volte contro l’Hearts, due volte contro il Başakşehir e ora contro il Braga”.

