Lanzafame mette in guardia la Fiorentina: ”Attenzione al Ferencvaros. Nico giocatore completo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante del Ferencvaros Davide Lanzafame ha detto la sua sui prossimi avversari della Fiorentina:

”Il Ferencvaros è uno dei club più storici di Ungheria e con più titoli nazionali. E’ una società organizzata e che si sviluppa di anno in anno. Da anni fanno scelte di rilievo per migliorare, infatti negli ultimi anni hanno giocato tutte e tre le competizioni europee. Il Ferencvaros ha pochi giocatori ungheresi, giocano normalmente con le tre punte in avanti e i giocatori di rilievo sono Traore, il capitano Dibusz e i tanti nuovi acquisti. Il Genk credo sia superiore agli ungheresi e insieme alla Fiorentina sono le favorite alle prime posizione. Italiano? Solo complimenti per la Fiorentina, sta dimostrando un gran calcio e gestisce il gruppo al meglio. Gli esterni? Ikone è forte ma lo considero un’assistman, Nico è il più completo ma mi piace anche Sottil.”

