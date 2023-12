L’anticalcio della Juventus non riesce a vincere contro il Genoa, il solito rigore a favore non basta

A furia di aspettare l’episodio decisivo, la Juventus si ferma a Marassi e fallisce l’operazione sorpasso, lasciando strada spianata all’Inter: domani sera Inzaghi avrà una gara tutt’altro che facile in casa della Lazio, ma vincendo potrebbe scappare nella prima fuga della stagione. I bianconeri, capaci di portarsi in vantaggio su rigore nel primo tempo, si fanno raggiungere dal Genoa all’inizio della ripresa e non riescono a creare abbastanza per andare oltre l’1-1, firmato da Federico Chiesa e Albert Gudmundsson. Non funziona neanche la zona Allegri: come di consueto, i pericoli finali la Vecchia Signora prova a portarli su calcio d’angolo, ma questa volta l’episodio non arride alla squadra del livornese, al quarto pareggio in questo campionato di Serie A. Chiesa rigorista, Juve avanti 1-0 all’intervallo. Malinovskyi scalda subito i guantoni di Szczesny, che si fa trovare pronto sulla pur potente telefonata dell’ucraino.

La sveglia bianconera la suona Cambiaso, grande ex al Marassi che libera i cavalli e porta al tiro Chiesa. Esterno della rete. Superato il ventesimo, è invece Chiesa a imboccare Vlahovic con un bel cross teso: il serbo spara alto da due passi. A sbloccare la serata ci pensa un’ingenuità incredibile di Badelj. Il centrocampista di Gilardino sbaglia il retropassaggio, regalando palla a Vlahovic: da ex viola a ex viola, il serbo agevola l’inserimento di Chiesa. Steso da Martinez, è proprio il 7 a presentarsi dal dischetto, firmando il rigore che vale il vantaggio bianconero e il suo ritorno al gol un mese e mezzo dopo l’ultima marcatura. Incassato lo svantaggio, il Grifone cerca il pari con ordine: nel finale di frazione occasione per Gudmundsson, che liscia e lascia l’1-0 sul tabellone luminoso del Ferraris.

Il Genoa pareggia, la Juve non va. GIlardino cambia il Genoa e la scelta, coraggiosa, paga: Ekuban, subentrato a Vasquez, recupera un pallone vagante e costruisce con un numero l’azione che lo porta poi alla sponda di testa. Nella passività della difesa bianconera, arriva Gudmundsson che trafigge Szczesny: 1-1 a ripresa appena iniziata, tutto da rifare per gli ospiti. Il gol cambia l’andamento della gara e il Genoa entra stabilmente in possesso del pallone, anche se la Juve alza la serranda. Allegri ha in serbo i cambi: fuori Kostic e Vlahovic, il livornese si gioca la carta Milik insieme a Weah. Col Genoa che si va stancando, sembra di entrare in zona Juve: il gol non è nell’aria, ma la squadra di Allegri è eccellente proprio in questo, nel trovarlo quando meno sarebbe lecito attenderselo. Lo annulla Martinez, con un riflesso clamoroso sul colpo di Bremer dopo il calcio d’angolo tagliato di Chiesa. Proteste finali per un rosso mancato a Malinovskyi, ma la Juve si ferma a Marassi. Lo riporta TMW

