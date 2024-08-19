L'andata del playoff di Conference tra Fiorentina e Puskas Akademia sarà visibile in chiaro su Tv8
L'andata del playoff di Conference League tra Fiorentina-Puskas Akademia andrà in onda su Tv8, oltre che su Sky
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2024 14:34
Archiviata la prima giornata di campionato, la Fiorentina di Palladino si prepara a fare il proprio esordio europeo questo giovedì, quando i Viola affronteranno il Puskas Akademia nell'andata del playoff di Conference League. La partita, che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle 20:00, sarà visibile su Sky e, in chiaro, su Tv8. Una buona notizia, dunque, per i tifosi della Fiorentina, che potranno così vedere il debutto europeo di Palladino.
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