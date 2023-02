L’amore per la Fiorentina arriva anche a Braga: 1600 in Portogallo per spingere i viola in Conference

Se la gara di domenica contro la Juventus ha visto una partecipazione minima di tifosi della Fiorentina a causa delle regole imposte durante l’acquisto dei biglietti dalla Juventus. Ben diversa sarà l’atmosfera che si respirerà giovedì in Portogallo, bivio cruciale della stagione viola. A Braga, infatti, saranno 1600 i cuori viola che proveranno a spingere la squadra di Vincenzo Italiano verso gli ottavi di Conference League Totalmente sold out quindi il settore ospiti: le richieste erano oltre 2000, ma la parte dello stadio Municipal dedicata ai tifosi ospiti non poteva accogliere quei numeri.