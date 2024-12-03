L'agente di Bove su Instagram: "Grazie Firenze ti abbiamo scelto pensando che tu fossi proprio così"

Diego Tavano il procuratore di Edoardo Bove ha voluto dedicare alcune parole al mondo del calcio vista la vicinanza al suo assistito dopo il malore che lo ha colpito in Fiorentina-Inter, queste le sue...

Diego Tavano il procuratore di Edoardo Bove ha voluto dedicare alcune parole al mondo del calcio vista la vicinanza al suo assistito dopo il malore che lo ha colpito in Fiorentina-Inter, queste le sue parole:

“Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità tangibile. Grazie Roma che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi ha sudato la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere e così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per il Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima”

RICOSTRUZIONE MALORE BOVE

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