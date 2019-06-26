L'agente di Borja Valero nella sede dell'Inter, si avvicina il ritorno del centrocampista in viola?
Alejandro Camano, agente di Borja Valero è entrato poco fa nella sede dell'Inter. Il procuratore cercherà una sistemazione per il centrocampista che sembra fuori dai piani della nuova Inter targata Co...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 19:23
Alejandro Camano, agente di Borja Valero è entrato poco fa nella sede dell'Inter. Il procuratore cercherà una sistemazione per il centrocampista che sembra fuori dai piani della nuova Inter targata Conte. Pochi minuti dopo è arrivato anche Davide Lippi, l'intermediario che in precedenza ha portato lo spagnolo alla Fiorentina, possibile quindi il suo ritorno a Firenze.
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