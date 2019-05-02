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L'agente di Benassi incontra Corvino al centro sportivo per discutere del suo futuro in maglia viola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Pantaleo Corvino si trova al centro sportivo Davide Astori e ha ricevuto la visita di Francesco Romano, agente del centrocampista Marco Benassi. Il calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 17:16
L'agente di Benassi incontra Corvino al centro sportivo per discutere del suo futuro in maglia viola -
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Pantaleo Corvino si trova al centro sportivo Davide Astori e ha ricevuto la visita di Francesco Romano, agente del centrocampista Marco Benassi. Il calciatore ha trovato poco spazio dall’arrivo del nuovo allenatore Montella e ha un contratto in scadenza nel 2022.

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