Lafont, Fiorentina preoccupata. Oggi gli esami, salterà il Napoli?
Su La Nazione in edicola oggi, troviamo un approfondimento sulle condizioni di Alban Lafont, il portiere viola uscito infortunato dalla gara contro l’Udinese. Oggi si sottoporrà a una risonanza magnet...
Su La Nazione in edicola oggi, troviamo un approfondimento sulle condizioni di Alban Lafont, il portiere viola uscito infortunato dalla gara contro l’Udinese. Oggi si sottoporrà a una risonanza magnetica decisiva che dovrà quantificare quanto l’ex Tolosa sarà costretto a stare fuori dopo il problema accusato al bicipite femorale della coscia destra. Le prime sensazioni che filtrano raccontano infatti di un infortunio che potrebbe risultare più serio del previsto tanto che il numero uno rischia già adesso di essere fortemente in dubbio per la trasferta di Napoli, quando rinizierà il campionato dopo la sosta. Spazio quindi potrebbe essere dato nuovamente a Dragowski