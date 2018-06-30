Lafont, c'è finalmente si del giocatore. Trattativa in fase avanzata
Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, c’è finalmente la fumata bianca per la trattativa fra Tolosa e Fiorentina per il passaggio di Lafont in viola. Trattativa molto avan...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 12:58
Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, c’è finalmente la fumata bianca per la trattativa fra Tolosa e Fiorentina per il passaggio di Lafont in viola. Trattativa molto avanzata secondo l’esperto di mercato e che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, magari prima del ritiro di Moena che partirà a breve