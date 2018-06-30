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Lafont, c'è finalmente si del giocatore. Trattativa in fase avanzata

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, c’è finalmente la fumata bianca per la trattativa fra Tolosa e Fiorentina per il passaggio di Lafont in viola. Trattativa molto avan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 12:58
Lafont, c'è finalmente si del giocatore. Trattativa in fase avanzata -
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Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, c’è finalmente la fumata bianca per la trattativa fra Tolosa e Fiorentina per il passaggio di Lafont in viola. Trattativa molto avanzata secondo l’esperto di mercato e che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, magari prima del ritiro di Moena che partirà a breve

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