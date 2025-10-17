17 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:25

Lady Radio: rivoluzione Pioli, ha in testa una formazione con quattro centrali in difesa

Redazione

17 Ottobre · 22:46

Aggiornamento: 17 Ottobre 2025 · 22:46

Al Viola Park prove sorprendenti in vista della sfida contro il Milan: modulo 4-4-1-1 e diverse novità tra titolari e acciaccati

Continuano le prove tattiche di Stefano Pioli al Viola Park in vista della delicatissima trasferta contro il Milan. Secondo quanto riportato da Lady Radio, il tecnico della Fiorentina starebbe valutando una vera e propria rivoluzione nella formazione iniziale, con diverse sorprese sia in difesa che a centrocampo.

Nell’ultimo test, Pioli avrebbe provato una linea difensiva a quattro composta interamente da difensori centrali: Comuzzo, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri sarebbero i candidati a partire dal primo minuto. Una scelta che potrebbe garantire maggiore solidità, ma che rappresenterebbe comunque una mossa inedita.

A centrocampo, spazio a Gosens sulla corsia sinistra e Fortini a destra, mentre al centro Mandragora e Nicolussi Caviglia si contendono le chiavi del gioco. In attacco, il possibile schieramento prevede Gudmundsson alle spalle di Piccoli, per un 4-4-1-1 compatto ma pronto a ripartire.

Restano invece da valutare le condizioni fisiche di Fazzini, Dodô e Kean. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni, ma non è ancora certo che possano partire dal primo minuto a San Siro. La rifinitura decisiva potrebbe chiarire gli ultimi dubbi di Pioli, che intanto continua a sperimentare soluzioni tattiche che possano finalmente riportare in carreggiata la Fiorentina.

