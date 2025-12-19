19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:30

Lady Radio: “Anche Paratici in corsa per un ruolo dirigenziale di spicco nel club viola”

Redazione

19 Dicembre · 16:09

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 16:09

FiorentinaParatici

Dopo aver scontato la squalifica legata alle vicende giudiziarie del suo passato alla Juventus, è tornato a lavorare come DS del Tottenham

‘Al peggio non c’é mai fine’, sembra questa la frase che rispecchia meglio la Fiorentina in questo momento della stagione. Dopo l’ennesima sconfitta di Losanna in Conference League, il club viola sta valutando una figura dirigenziale da aggiungere all’interno della propria struttura societaria per dare una svolta decisiva al campionato. Tra i profili presi in considerazione, nelle ore scorse, erano usciti nomi di due direttori sportivi di spicco come Giuntoli e Sabatini. Lady Radio, invece, presenta la possibilità di vedere Fabio Paratici come figura di spicco nella dirigenza gigliata. Dopo aver scontato la squalifica legata alle vicende giudiziarie del suo passato alla Juventus, è tornato a lavorare come DS del Tottenham in simbiosi con Johan Lange.

