Lo storico magazziniere della Cremonese Roberto Denti è scomparso. Gaetano Castrovilli, ex calciatore dei grigiorossi gli ha dato il suo addio attraverso una storia di Instagram: “Ciao Robertone, sei stata una persona importante nel mio cammino calcistico, hai creduto sempre in me e ogni volta che mi hai visto le tue parole mi facevano tornare il sorriso, ma soprattutto non mi hanno mai fatto mollare. Sei e sarai sempre speciale. Grazie. Difficile descrivere il dolore che provo in questo momento perché persone come te non si trovano dietro l’angolo. Un bacio, un abbraccio, ovunque tu sia. Ah dimenticavo, ascolterò sempre i tuoi consigli, quando puoi e vuoi cercami”.