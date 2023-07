La UEFA respinge il ricorso della Fiorentina: in caso di Europa, prima trasferta senza tifosi

Attraverso il proprio sito, la UEFA ha comunicato le decisioni disciplinari in merito alle sentenze emesse a giugno e ai conseguenti ricorsi. Tra questi, oltre a quello della Roma, c’era anche quello della Fiorentina, che è stato però rigettato. In particolare, si faceva riferimento alla trasferta dei viola a Basilea, in seguito alla quale il club era stato multato per 30.000 euro e il divieto di trasferta per i tifosi per un turno a causa degli incidenti occorsi.

La UEFA ha pertanto rigettato il ricorso della Fiorentina e, in caso di qualificazione alla Conference League, i tifosi viola non potranno seguire la squadra in trasferta nella prima gara.

