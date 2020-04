Tempo fino al 3 agosto per definire sul campo le classifiche dei campionati e per indicare i nomi delle squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020- 21. Il termine (ultimo?) è stato comunicato alle Federazioni e alle Leghe da parte dell’Uefa che ha dunque abbattuto definitivamente la data del 30 giugno per concludere la stagione.

Rispetto a 20 giorni fa è tutto cambiato e anche dalla Fifa (che ieri ha annullato tutti gli incontri internazionali di qualificazione previsti fino a giugno compreso) arrivano rassicurazioni sulla prospettiva di avere il nulla osta per l’allungamento dei contratti dei giocatori oltre il 30 giugno. Fino a quando? Fino alla conclusione della stagione. Questo spostamento da parte della Uefa prelude al fatto che si possa riprendere a giocare anche a giugno inoltrato e arrivare alla fine dei tornei nazionali.

Ieri durante l’assemblea in conference call delle società di A il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo hanno letto il documento di giovedì sera nel quale Uefa, Eca ed European Leagues invitano a concludere il 2019-20 anche a costo di giocare fino ad agosto.

Lo riporta Il Corriere dello Sport.