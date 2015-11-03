Notizie Leghe Fiorentina

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La UEFA avverte Federazioni e Leghe: i campionati devono finire entro il 3 agosto

04 aprile 2020 12:24

Voci inglesi: l'UEFA pronta a chiedere un maxi risarcimento di 300 milioni per il rinvio dell'Europeo

17 marzo 2020 00:34

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