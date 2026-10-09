La Turchia ha esonerato Vincenzo Montella. Il Mondiale e la Nations League sono stati fatali per l'ex viola

L'avventura dell'ex allenatore viola, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ufficialmente terminata

La Federazione turca, attraverso un comunicato ufficiale annuncia una serie di decisioni, tra le quali, quella di non proseguire con l'attuale allenatore della Nazionale maggiore.

La decisione è maturata dopo mesi complicati, soprattutto legati al flop del mondiale della squadra turca. Montella era arrivato in Anatolia nel settembre del 2023, aveva riportato entusiasmo intorno alla nazionale, guidandola fino ai quarti di finale di Euro 2024 e contribuendo al ritorno della Turchia al Mondiale. Ma gli scarsi risultati al Mondiale, che hanno determinato l'eliminazione ai gironi e la serie di sconfitte subite in Nations League, hanno portato la Federazione turca a prendere una serie di provvedimenti irreversibili, tra cui, l'esonero dell'allenatore.