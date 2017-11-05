La trasformazione di Stefano Pioli in Vincenzo Montella: la Fiorentina ha 16 punti in 12 gare, proprio come nell'ultimo mandato dell'aeroplanino...
Stefano Pioli si avvicina all'ultimo Vincenzo Montella, almeno dal punto di vista dei risultati. I 16 punti totalizzati in 12 gare, fino ad oggi, equivalgono infatti esattamente al bottino portato a c...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 19:20
Stefano Pioli si avvicina all'ultimo Vincenzo Montella, almeno dal punto di vista dei risultati. I 16 punti totalizzati in 12 gare, fino ad oggi, equivalgono infatti esattamente al bottino portato a casa nell'ultima stagione del tecnico oggi al Milan sulla panchina viola (nel 2014-15). Non un bel presagio, evidentemente, anche se il campionato è ancora abbastanza lungo da consentire di scalare le marce.