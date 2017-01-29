La prima da titolare di Sportiello. Per la prima volta nelle mani di Marco

L'infortunio di Tatarusanu farà esordire in casa il nuovo acquisto Marco Sportiello. Altro bel colpo viola in questo mercato...

Il Corriere dello Sport parla della prima da titolare di Marco Sportiello. Sarà lui oggi pomeriggio a difendere la porta viola. La sua prima occasione per mettersi in mostra dopo essere arrivato in città quindici giorni fa in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Il suo esordio arriva per l’infortunio a Tatarusanu che non sarà disponibile a causa di una lombalgia comparsa durante l’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti che sono già stati eseguiti hanno escluso patologie significative, ma è comunque costretto a saltare la gara di oggi. Dunque alle 15 sarà esordio in casa per il portiere appena arrivato dall'Atalanta.