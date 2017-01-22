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La svolta di Paulo, meno belli ma più cinici. La Fiorentina ne vince due su due

La Gazzetta dello sport analizza la partita vinta contro il Chievo Verona. La Fiorentina c'è e ha cambiato modo di giocare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2017 12:11
La svolta di Paulo, meno belli ma più cinici. La Fiorentina ne vince due su due - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Paulo Sousa
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Una Fiorentina più cinica che bella, ed è una novità. La squadra di Sousa non si adagia sulla vittoria contro la Juventus, giocando una partita di sostanza. Il tecnico portoghese parte con Tello e Chiesa altissimi, Bernardeschi trequartista e Babacar punta. L’avvio di azione è difficoltoso, ma proprio lo spagnolo sblocca il match. Sulla sua corsia, però, il Chievo crea occasione a ripetizioni e la fase difensiva è una sofferenza. Nella ripresa più equilibrio con l’ingresso di Olivera e altri due gol, con Babacar su rigore e Chiesa che sembra papà Enrico. Così scrive la Gazzetta dello Sport

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